Россия высылает задержанного в Санкт-Петербурге консула Эстонии
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Никита Кочук / ДИП МИД РФ
Эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте объявили персоной нон грата, он должен покинуть Россию в течение 48 часов.
Об этом пишет РБК.
«Имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского «дипломата», который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характер», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне российская ФСБ в Санкт-Петербурге задержала консула Эстонии. МИД Эстонии назвал безосновательным задержание консула и осудил этот шаг российской власти, назвав дело против Лятте сфабрикованным.
- Утром 17 апреля ФСБ России заявила о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка во время якобы «получения закрытой информации из баз российских правоохранительных органов». В тот же день его решили выслать из страны. В ответ на задержание и высылку Сосонюка Украина выдворила старшего дипломата посольства России Евгения Черникова.