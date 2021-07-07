Россия высылает задержанного в Санкт-Петербурге консула Эстонии

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Никита Кочук / ДИП МИД РФ

Эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте объявили персоной нон грата, он должен покинуть Россию в течение 48 часов.

Об этом пишет РБК.

«Имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского «дипломата», который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характер», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне российская ФСБ в Санкт-Петербурге задержала консула Эстонии. МИД Эстонии назвал безосновательным задержание консула и осудил этот шаг российской власти, назвав дело против Лятте сфабрикованным.