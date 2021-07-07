«Северный поток — 2» будет центральной темой переговоров Зеленского и Меркель
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Основной темой будущих переговоров президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель будет российский газопровод «Северный поток — 2».
Об этом сообщает Офис президента.
Для Украины вопрос «трубы» является глобальным и затрагивает энергетическую безопасность всей Европы.
«С госпожой Меркель будет важная встреча с точки зрения энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Это счастье, что Европа пока не испытывает этих угроз в связи со строительством «Северного потока — 2». Но в данном вопросе страны Европейского Союза разделились. Вопрос «Северного потока — 2» является глобальным. Об этом будем говорить с уважаемой госпожой Ангелой Меркель. И разделять вопрос «Северного потока — 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – отметил Зеленский.
Президент будет настаивать, что вопросы безопасности приоритетнее экономических.
Встреча с Меркель должна состояться 12 июля.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».
- Германия и США уже начинают обсуждать компенсации для Украины после запуска газопровода. В МИД Украины заявили, что могут на них не согласиться.