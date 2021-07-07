Российские истребители перехватили над Черным морем американский противолодочный самолет
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Российские истребители Су-30СМ перехватили над Черным морем американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.
Об этом сообщило Минобороны России и опубликовало видео перехвата.
Указано, что вечером 6 июля пара истребителей поднялась в небо для сопровождения P-8. Самолет Военно-морских сил США якобы мог нарушить госграницу РФ.
P-8 находился над нейтральными водами Черного моря и, вероятнее всего, пролетал возле оккупированного Россией Крыма.
- 28 июня в Черном море стартовали учения Украина, НАТО и союзников Sea Breeze. В море для участия в них зашел американский эсминец USS Ross. Учения Sea Breeze в этом году продлятся до 10 июля. В них участвуют более 5 тысяч военных, 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.
- Россия призвала НАТО отказаться от учений из-за «агрессивного характера» и «поощрения милитаристских настроений» Украины и вывела в Черное море корабли и подводную лодку.
- На фоне учений Россия несколько раз поднимала в воздух боевую авиацию.