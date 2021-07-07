Российские истребители перехватили над Черным морем американский противолодочный самолет

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Российские истребители Су-30СМ перехватили над Черным морем американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.

Об этом сообщило Минобороны России и опубликовало видео перехвата.

Указано, что вечером 6 июля пара истребителей поднялась в небо для сопровождения P-8. Самолет Военно-морских сил США якобы мог нарушить госграницу РФ.

P-8 находился над нейтральными водами Черного моря и, вероятнее всего, пролетал возле оккупированного Россией Крыма.