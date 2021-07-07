Хакеры взломали серверы Нацкомитета республиканцев. Байден созывает совещание по вопросам безопасности

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Хакеры, которых связывают с российским правительством, взломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США.

Это произошло примерно тогда, когда связанная с Россией хакерская группировка REvil совершила кибератаку на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya, сообщает Bloomberg.

Кибератаку на серверы Нацкомитета Республиканской партии осуществили участники группировки APT 29, или Cozy Bear. Их связывают со Службой внешней разведки России и подозревают в том, что именно они в 2016 году атаковали Национальный комитет Демократической партии.

Тогда взлом программного обеспечения SolarWinds компании Microsoft назвали «крупнейшей в мире» хакерской атакой.

Однако представители Нацкомитета Республиканской партии отрицают взлом своих компьютерных систем. Представитель Нацкомитета республиканцев Майк Рид объяснил, что они расследуют это дело и уже сообщили о нем в Департамент национальной безопасности и ФБР.

«Microsoft сообщила нам, что один из наших провайдеров, Synnex, мог быть раскрыт. Но пока нет признаков того, что RNC взломали или похитили какую-то информацию», — добавил он.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис сегодня созывают совещание чиновников по вопросам безопасности, чтобы обсудить возможные шаги по противодействию кибератакам. Встреча состоится в рамках реакции США на третью атаку, которую связывают с хакерами, базирующимися в России.

Напомним, 2 июля группировка REvil взломала инструмент программного интерфейса VSA компании Kaseya и установила вредоносное обновление, в результате чего пострадали тысячи клиентов этой американской фирмы — хакеры зашифровали данные, заблокировав целые системы бухгалтерского учета.

REvil связывают с РФ из-за того, что они не атакуют российские организации и предприятия в странах бывшего СССР и часто публикуют сообщения на русском языке.

Президент США Джо Байден сообщил, что не уверен в том, что к атаке на Kaseya причастны российские власти. Американские спецслужбы расследуют инцидент.