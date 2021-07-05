Более тысячи афганских военных отступили в Таджикистан после боя с талибами

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Более тысячи афганских военных в ночь с 4 на 5 июля отступили на территорию Таджикистана после боя с талибами. Сейчас группировка «Талибан» контролирует больше территории Афганистана, чем когда-либо за последние 20 лет, — около 40% страны.

Ситуацию обусловили вывод войск НАТО и наступление «Талибана» на правительственные войска, пишет ВВС.

«В ходе вооруженных столкновений с талибами 1 037 афганских военнослужащих отступили, чтобы спасти свои жизни, перейдя границу», — сказано в сообщении погранслужбы Таджикистана.

Афганцы пересекали границу на различных участках, вдоль всей границы. Больше всего человек перешли на заставе у города Хорог (312 человек) и в Дарвозском районе (213).

В ответ на продвижение «Талибана» правительство Афганистана объявило национальную мобилизацию и начало раздавать добровольцам оружие.