Россия на фоне учений Sea Breeze отправила в Черное море два корабля

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MarineTraffic

На фоне учений НАТО российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр».

Об этом сообщил Черноморский флот РФ.

Корабли в настоящее время совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования Севастополь в аннексированном Крыму.

«После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота», — говорится в сообщении.

3 июля во время военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.