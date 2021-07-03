Дания стала третьим полуфиналистом Евро-2020
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Дании со счетом 2:1 обыграла сборную Чехии в матче 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.
Игра проходила в Баку (Азербайджан), на стадионе «Олимпийский».
Счет открыла датчане — уже на четвертой минуте подачу с углового головой замкнул Дилэйни. Под конец первого тайма преимущество сборной Дании удвоил Дольберг. На 41-й минуте он откликнулся на пас Меле. Чехи смогли лишь сократить отставание до минимума — на 49-й минуте свой пятый гол на турнире забил Шик.
Соперником датчан в полуфинале станет победитель пары Украина — Англия. Эта игра начнется в 22:00 в Риме.
- 29 июня сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в дополнительное время сборную Швеции со счетом 2:1 в матче на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго.
- Накануне состоялись первые два четвертьфинала. Сборная Испании в серии пенальти одолела команду Швейцарии, а сборная Италии минимально победила сборную Бельгии.