Лукашенко заявил о разоблачении «спящих террористических ячеек» и приказал полностью закрыть границу с Украиной

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории страны разоблачили «спящие террористические ячейки» и «отряды самообороны», к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. Поэтому он поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.

Об этом он заявил во время вручения государственных наград, цитирует БелТА.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Лукашенко и пообещал предъявить претензии канцлеру Германии по итогам «масштабной антитеррористической операции».

Также Лукашенко рассказал, что Украина, Литва, Польша, США и Германия координировали «насильственную смену власти» в Беларуси, которая должна была состояться в «день Х».

Также в стране, по словам Лукашенко, предотвратили покушение на пропагандиста Григория Азарёнка: «Это произошло прошлой ночью [1 июля]. Цель — обездвижить, захватить, бросить в багажник, вывезти в лес и отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов, должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет. Если не получится — убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области. [...] Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания».

Григорий Азарёнок.

Азарёнок — беларусский пропагандист государственного «Столичного телевидения». Он обвинял предвыборный штаб оппозиционера Светланы Тихановской в намерении построить в Беларуси «болотный концлагерь» и организовать беспорядки и сравнивал протестующих с нацистами. В сентябре 2020 года он создал телевизионный сюжет о якобы комфортных условиях в СИЗО на улице Окрестина в Минске, где, по многочисленным свидетельствам, задержанных протестующих пытали.