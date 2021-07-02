На главу КСУ Тупицкого продолжают распределять дела, несмотря на указ Зеленского о его увольнении
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- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
На главу Конституционного суда продолжили распределять дела даже после отмены президентом Владимиром Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ.
Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».
9 апреля 2021 года Тупицкого назначили судьей-докладчиком для рассмотрения жалобы экс-судьи Дарницкого районного суда Евгения Вовка о конституционности статей закона о «Высшем совете правосудия» и «О судоустройстве и статусе судей».
Через месяц к нему попала жалоба гражданина Владислава Дуды — о конституционности статьи Уголовного процессуального кодекса.
Эти данные журналистам предоставили в Секретариате КСУ. То есть дела на Тупицкого распределялись даже после указа Зеленского. Отметим, что сам Тупицкий считает свое «увольнение» неправомерным и оспаривает его в Верховном суде.
- 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным и отметили, что суд продолжает работать в штатном режиме.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В итоге 19 января ГБР сообщило ему о подозрении.
- 27 мая Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл производство по делу о привлечении Тупицкого к административной ответственности. Дело касается конфликта интересов.
- 15 июня стало известно, что судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент уволил своим указом, продолжают дистанционно работать над рассмотрением дел.