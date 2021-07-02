На главу КСУ Тупицкого продолжают распределять дела, несмотря на указ Зеленского о его увольнении

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

На главу Конституционного суда продолжили распределять дела даже после отмены президентом Владимиром Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

9 апреля 2021 года Тупицкого назначили судьей-докладчиком для рассмотрения жалобы экс-судьи Дарницкого районного суда Евгения Вовка о конституционности статей закона о «Высшем совете правосудия» и «О судоустройстве и статусе судей».

Через месяц к нему попала жалоба гражданина Владислава Дуды — о конституционности статьи Уголовного процессуального кодекса.

Эти данные журналистам предоставили в Секретариате КСУ. То есть дела на Тупицкого распределялись даже после указа Зеленского. Отметим, что сам Тупицкий считает свое «увольнение» неправомерным и оспаривает его в Верховном суде.