Исследование: Вакцина Johnson & Johnson остается эффективной и против штамма коронавируса «Дельта»

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Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson защищает от нового коронавирусного штамма «Дельта», который еще называют «индийским».

Об этом свидетельствуют предварительные исследования компании, пишет ABC News.

В J & J рассказали, что во время лабораторного эксперимента там проанализировали образцы крови 10 людей, получивших однодозовую вакцину, и реакцию этой крови на штамм «Дельта». Согласно результатам, во всех случаях были обнаружены признаки формирования иммунитета и наличие антител.

«Недавно объявленные исследования подтверждают способность вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson защищать здоровье людей во всем мире», — отметил заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффельс.

Также он рассказал, что в рамках собственных исследований в компании выяснили, что их вакцина остается эффективной не менее 8 месяцев после прививки. Даже через это время после вакцинации у людей остается достаточно сильный иммунитет к коронавирусу.