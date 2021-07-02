Схемы: ГБР проверяет главу КСУ Тупицкого на причастность к еще двум преступлениям

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Каролина Ускакович / Артем Марков / «Бабель»

Государственное бюро расследований проверяет главу Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям.

Об этом сообщили в ГБР в ответ на запрос программы «Схемы».

Речь идет о самовольном присвоении властных полномочий и несанкционированном вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел.

С заявлением к правоохранителям обратился представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом, но я не утверждал, что у меня есть информация о несанкционированном вмешательстве в порядок распределения дел. Просто говорил, что надо выяснить, насколько были соблюдены требования законодательства при распределении дел, поскольку есть определенные сомнения. Поскольку резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением господина Тупицкого», — пояснил Вениславский журналистам.

В свою очередь Тупицкий отметил, что впервые слышит о таком деле, мол, глава КСУ вообще не имеет никакого отношения к распределению дел.

Напомним, в рамках этого производства есть еще две статьи против него — это «государственная измена» и «самовольный захват земельного участка».

15 июня стало известно, что судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент уволил своим указом, продолжают дистанционно работать над рассмотрением дел.