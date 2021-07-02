Схемы: ГБР проверяет главу КСУ Тупицкого на причастность к еще двум преступлениям
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Каролина Ускакович / Артем Марков / «Бабель»
Государственное бюро расследований проверяет главу Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям.
Об этом сообщили в ГБР в ответ на запрос программы «Схемы».
Речь идет о самовольном присвоении властных полномочий и несанкционированном вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел.
С заявлением к правоохранителям обратился представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
«Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом, но я не утверждал, что у меня есть информация о несанкционированном вмешательстве в порядок распределения дел. Просто говорил, что надо выяснить, насколько были соблюдены требования законодательства при распределении дел, поскольку есть определенные сомнения. Поскольку резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением господина Тупицкого», — пояснил Вениславский журналистам.
В свою очередь Тупицкий отметил, что впервые слышит о таком деле, мол, глава КСУ вообще не имеет никакого отношения к распределению дел.
Напомним, в рамках этого производства есть еще две статьи против него — это «государственная измена» и «самовольный захват земельного участка».
15 июня стало известно, что судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент уволил своим указом, продолжают дистанционно работать над рассмотрением дел.
- 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным и отметили, что суд продолжает работать в штатном режиме.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В итоге 19 января ГБР сообщило ему о подозрении.
- 27 мая Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл производство по делу о привлечении Тупицкого к административной ответственности. Дело касается конфликта интересов.