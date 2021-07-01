В Китае празднуют 100-летие Коммунистической партии. Лидер страны Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью и угрожал «внешним силам»

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Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 1 июля выступил в Пекине по случаю столетия Коммунистической партии Китая — ее основали в 1921 году. Партия непрерывно правит в течение последних 72 лет после победы в длительной гражданской войне 1949 года.

Об этом сообщает Reuters.

Выступление Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь длилось около часа. В основном он говорил об успешной роли Компартии в развитии страны, а также угрожал тем, кто хочет «поработить» Китай.

«Китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову», — заявил глава КНР.

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Си сказал, что китайская нация поднялась на ноги, а те времена, когда китайский народ позволял другим распоряжаться его судьбой — «эпоха унижений», ушли безвозвратно.

Также лидер государства отметил, что в Китае навсегда положен конец абсолютной бедности: «Мы преисполнены небывалого энтузиазма и продвигаемся вперед — к построению модернизированной социалистической державы, намеченному к 100-летию КНР [в 2049 году]».

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Что касается автономий, то Цзиньпин заявил: «Мы будем защищать национальный суверенитет, свои интересы безопасности и развития, обеспечивать стабильность в Гонконге и специальном административном районе Макао. Мы также должны принять решительные меры для того, чтобы нанести сокрушительный удар по попыткам обеспечить так называемую независимость Тайваня».

Выступление генсека сопровождали бурные аплодисменты 70 тысяч специально отобранных зрителей. Также в Пекине по случаю 100-летия партии организовали пролет боевых самолетов Народно-освободительной армии Китая.

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