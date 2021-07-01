В Канаде аномальная жара — за сутки количество умерших возросло на 350 человек

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В провинции Канады Британская Колумбия из-за рекордной жары, которая продолжается последние 5 дней, внезапно умерли 486 человек. За сутки до этого количество умерших было 130.

Об этом сообщает CBC.

Зафиксировано около 486 случаев внезапной смерти граждан, в частности, в таких городах, как Ванкувер, Барнаби и Суррей. Предполагаемая причина смерти этих людей связана с аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

«Мы считаем, что жара, скорее всего, является причиной многих из этих смертей, но это требует подтверждения», — сказала на брифинге главный коронер Лиза Лапоинте.

Она отметила, что многие из умерших людей жили одни, и их нашли в жарких домах, где не было нормальной вентиляции.

Число 486 является предварительным и будет увеличиваться по мере того, как коронеры получают сообщение о смерти. Лапоинте уточнила, что за последние 3—5 лет до аномальной жары у них было всего три смерти, связанные с жарой.

Службы сейчас рассматривают закономерности смертей: регионы, где они произошли, пол и возраст умерших, сопутствующие заболевания и тип жилья. На оснании этого для провинций выпустят рекомендации. Вероятно, это займет несколько месяцев.

Отметим, что во вторник, 29 июня, впервые с 1937 года в Канаде зафиксировали +49,6 °С. В Ванкувере и его окрестностях оборудовали охладительные центры и временные фонтанчики. Метеослужба Канады предупреждает о жаркой погоде в Британской Колумбии, Альберте и отдельных районах Саскачевана, Манитобе и на Северо-Западных территориях.