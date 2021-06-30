Россия на фоне Sea Breeze вывела в Черное море на учения подводную лодку и авиацию

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Черноморский флот России начал учения в море на фоне международных маневров See Breeze, которые проводят ВМС Украины и Шестой оперативный флот США.

Как сообщает Интерфакс, в море вышла дизельная подводная лодка «Колпино», способная применять крылатые ракеты «Калибр». Параллельно учения проводят вертолеты Ка-27ПС и Ка-27ПЛ совместно с патрульным кораблем «Павел Державин».

Указано, что субмарина проводит учения на одном из морских полигонов. Лодка уже отработала экстренное погружение и готовится к выполнению упражнений по боевой подготовке, в частности к выполнению маневра «покладка на грунт», когда субмарина для скрытности погружается на дно.

Днем ранее флот РФ провел в оккупированном Крыму проверку всех сил противовоздушной обороны. В боевую готовность перевели комплексы ПВО С-400 и «Панцирь».