Германия закончила 20-летнюю миссию и полностью покинула Афганистан

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Министерство обороны США

Германия вывела последних солдат из Афганистана, закончив свою почти 20-летнюю миссию в стране.

Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и поблагодарила более 150 тысяч мужчин и женщин, которые служили в Афганистане с 2001 года.

«Вы можете гордиться тем, чего достигли. Вы выполнили все задачи, которые Бундестаг поставил перед вами, с профессионализмом и уверенностью», — заявила она.

Во время службы в Афганистане погибли 59 немецких солдат, в частности, 35 погибли в результате нападений боевиков. Наземные бои в Афганистане были первыми, которые немецкие военные вели после окончания Второй мировой войны.