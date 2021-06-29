Минобороны России ответило на обвинения Нидерландов из-за инцидента в Черном море
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- Костя Андрейковец
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Минобороны России заявило, что истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 приблизились к нидерландскому фрегату НNLMS Evertsen, чтобы он сменил курс и «начал движение от границы с Россией».
Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве заявили, что Evertsen «двигался в сторону Керченского пролива», и самолеты сделали предупреждение, чтобы не допустить «нарушения границы».
«Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в ведомстве.
- 18 июня британский эсминец HMS Defender и нидерландский фрегат НNLMS Evertsen зашли в порт Одессы. В Черное море они прибыли для учений с союзниками. Уже 23 июня россияне заявили, что развернули возле Крыма предупредительными выстрелами Defender. Минобороны Великобритании опровергло заявление России. Позднее появились видеозаписи инцидента.
- 29 июня Министерство обороны Нидерландов обвинило Россию в грубой провокации у берегов Крыма — боевые самолеты РФ низко летали возле фрегата НNLMS Evertsen и имитировали атаку.