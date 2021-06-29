Минобороны России ответило на обвинения Нидерландов из-за инцидента в Черном море

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Минобороны России заявило, что истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 приблизились к нидерландскому фрегату НNLMS Evertsen, чтобы он сменил курс и «начал движение от границы с Россией».

Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что Evertsen «двигался в сторону Керченского пролива», и самолеты сделали предупреждение, чтобы не допустить «нарушения границы».

«Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в ведомстве.