Moderna заявила, что ее вакцина эффективна против варианта коронавируса «Дельта»

Новости

SOPA Images / Contributor

Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна против различных вариантов коронавируса, в том числе против штамма «Дельта».

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Moderna уверяет, что вакцина вырабатывает в организме человека нейтрализующие титры антител против всех штаммов. В случае с «Дельта» наблюдалось лишь «незначительное сокращение титров». Подобным образом вакцина проявляет себя и с другими индийскими вариантами, а также с «бразильским» штаммом.

Исполнительный директор компании Стефан Бансель подчеркнул, что важно продолжать вакцинацию населения. Также он отметил, что в Индии, где был выявлен штамм «Дельта», 29 июня одобрили экстренное применение вакцины Moderna для людей старше 18 лет.