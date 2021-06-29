«Голос» на фоне политического кризиса в партии проведет съезд 29 июля
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Кузьмин Александр / УНИАН
Партия «Голос» на фоне кризиса в политсиле планирует 29 июля провести съезд, но повестка дня пока неизвестна. Об этом глава парламентской фракции Ярослав Железняк заявил в комментарии Интерфаксу.
«29 июля [планируем провести съезд партии]. Опять-таки, повестка дня пока непонятна. Как известно, у нас было нескольких кандидатов на главу партии, но сейчас они отозвали свои заявления. Сергей Притула, к сожалению, покинул уже [партию] и, конечно, как не член партии он и не будет претендовать. Пока я не слышал ни об одном кандидате на эту должность. Если [кандидат] появится до 29 июля, то наверняка будем обсуждать [на съезде]. Если нет, то у нас будет много вопросов программных: и еще большая демократизация устава и направлений, и законотворческая работа, то есть много вопросов, которые нужно решать, юридических и политических», — пояснил Железняк.
Он также отметил, что сейчас руководство партии не получило заявлений от семи членов, которые ранее заявили о намерении создать отдельное объединение «Справедливость» и выйти из «Голоса».
Отметим, что в партии «Голос» произошел раскол. В начале года десять депутатов перешли в оппозицию к руководству партии и заявили об узурпации власти главой «Голоса» Кирой Рудык. Тогда руководитель парламентской фракции партии Ярослав Железняк намекал, что недовольные могут выйти из партии.
В июне голоса части фракции «Голос» оказались под постановлением о законопроекте, который откладывает на практически неопределенный период обязательный украинский дубляж фильмов и телепродукции, в том числе русскоязычной. Другая часть фракции, которая находится в оппозиции к руководству, заявила, что им стыдно за коллег. Вскоре после этого они создали собственное объединение «Справедливость» и выразили недоверие руководству фракции.
- 7 июня партию покинул Сергей Притула. 9 июня ячейка Черновицкой области потребовала отставки Рудык. На следующий день часть членов Винницкой ячейки заявили, что выходят из партии.
- Сама Рудык говорила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.