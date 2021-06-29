Правительство Великобритании расследует, как секретные военные документы оказались на остановке: Похоже на ошибку

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Правительство Великобритании проводит расследование того, как секретные военные документы оказались на автобусной остановке в графстве Кент. В них содержалась информация об эсминце Defender и план его прохода через Черное море.

О расследовании заявил в выступлении перед Палатой общин заместитель министра обороны Джереми Куин, цитирует BBC.

Он сказал депутатам, что «очень сожалеет» о том, что случилось, и, вероятно, это ошибка чиновника, которому временно ограничили доступ к секретным документам. Отметим, что 22 июня высокопоставленный правительственный чиновник связался со своим ведомством и сообщил, что секретные документы пропали без вести.

Расследование обещают провести тщательно и справиться за неделю. Документы вернули правительству, и сейчас их проверяют на предмет отсутствия каких либо данных.

На вопрос, сообщила ли Великобритания об этом инциденте своим союзникам, Куин ответил: «Мы, безусловно, проинформировали Соединенные Штаты».

Напомним, что 27 июня BBC обнародовала секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию о эсминце Defender, которые нашли на остановке. BBC писало, что эти документы подтверждают: проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Серия слайдов, в частности, показывает два варианта маршрута, один из которых описан как «безопасный и профессиональный транзит из Одессы в Батуми», другой более короткий — недалеко от юго-западного побережья Крыма. Этот маршрут, как говорится на одном из слайдов, «позволит взаимодействовать с украинским правительством, потому что Великобритания признает эту территорию украинскими территориальными водами».