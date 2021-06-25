В США объявили приговор полицейскому, который убил Джорджа Флойда

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Бывшего полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда приговорили к 22,5 годам тюрьмы. Хотя прокуратура просила дать ему 30 лет тюрьмы.

Шовина признали виновным в убийстве второй и третьей степени и непреднамеренном убийстве второй степени, пишет The Washington Post.

На слушаниях правоохранитель выразил «соболезнования» семье Джорджа Флойда.

Защита Шовена утверждает, что убийство Флойда было ошибкой, произошедшей из-за навыков, которым обвиняемого обучили в полиции.

По мнению экспертов, если при отбывании срока 45-летний Шовин проявит себя образцово, он может быть досрочно освобожден после отбытия двух третей срока, то есть около 15 лет.