Глава Еврокомиссии: ЕС будет вести диалог с Россией с позиции экономической силы

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Европейский Союз во время выстраивания отношений с Россией будет исходить из позиции экономической силы, поскольку ЕС является крупнейшим торговым партнером для РФ.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду. Поэтому мы согласились отвечать, когда Россия атакует наши ценности, нарушает права человека. Сдерживать Россию, когда она пытается подрывать наши интересы, и привлекать Россию, когда это в наших интересах, например, когда речь идет о вопросах климата или общественного здоровья», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что ЕС имеет сильную позицию и напомнила, что российских продуктов импортируется всего 5% от общего объема, в то время как экспорт составляет более 37%.

«У нас позиция силы. Российская экономика построена на нефти и газе, которые составляют 25% ВВП, но мир движется в направлении от ископаемого топлива, и России придется адаптировать свою экономику. В то же время, в ЕС мы усиливаем долю зеленой энергетики», — добавила Урсула фон дер Ляйен.