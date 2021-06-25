Приглашение России на саммит ЕС: послы Франции и Германии пообещали в будущем обсуждать эти вопросы с Украиной
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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УНИАН
Украина пригласила на разговор послов Германии и Франции для обсуждения инициативы пригласить на саммиты ЕС Россию. Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед тем, как их обнародовать.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
Украинская сторона подчеркнула, что инициатива приглашать Россию на саммит ЕС идет вопреки санкционной политике Союза, которую приняли в ответ на агрессию РФ против Украины. Также Украина отметила, что эта инициатива подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации на временно оккупированных территориях и не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей.
Послы ответили, что это была только инициатива, которую в итоге не поддержали.
- 23 июня Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Они хотят попробовать улучшить отношения с Россией после саммита Путина и президента США Джо Байдена.
- В Кремле положительно оценили идею, а Украина выступила против. В МИД заявили, что это содержит риски. Позже лидеры стран-членов ЕС на официальном уровне не поддержали это предложение.