Приглашение России на саммит ЕС: послы Франции и Германии пообещали в будущем обсуждать эти вопросы с Украиной

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УНИАН

Украина пригласила на разговор послов Германии и Франции для обсуждения инициативы пригласить на саммиты ЕС Россию. Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед тем, как их обнародовать.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Украинская сторона подчеркнула, что инициатива приглашать Россию на саммит ЕС идет вопреки санкционной политике Союза, которую приняли в ответ на агрессию РФ против Украины. Также Украина отметила, что эта инициатива подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации на временно оккупированных территориях и не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей.

Послы ответили, что это была только инициатива, которую в итоге не поддержали.