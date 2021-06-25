Меркель выразила сожаление, что лидеры ЕС не поддержали ее предложение пригласить Путина на саммит

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Florian Gaertner / Contributor / Getty

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление, что ее коллеги из Европейского Союза не приняли предложение по организации встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом она сказала на брифинге по итогам саммита ЕС, сообщает «Европейская правда».

Она отвергла аргумент критиков о том, что приглашение Путина на саммит стран ЕС будет незаслуженной «наградой». Меркель отметила, что президент США Джо Байден смог провести «очень серьезный разговор» с Путиным, и «у меня не было впечатления, что это было наградой для президента России».

Канцлер Германии добавила, что многие страны ЕС ведут диалог с Россией на двусторонней основе: «Я не вижу преимущества в том, чтобы каждый делал это на двусторонней основе, а мы, как союз, не вели такие диалоги».