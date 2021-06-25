Офис президента: Срыв спецоперации с «вагнеровцами» — конспирологический детектив, слова президента переврали

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Офіс президента України / Facebook

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что слова Владимира Зеленского о спецоперации против боевиков российской «ЧВК Вагнера», которые он сказал во время интервью — «переврали».

Об этом он заявил в комментарии «НВ».

По его словам, «президент сказал три конкретные и объективные вещи».

Первое: если это и была спецоперация, то ее целью было дискредитировать Украину, а планировалась она в РФ.

Второе: после задержания в Беларуси людей, имевших отношение к войне на Донбассе, президент потребовал у Лукашенко их экстрадиции.

Третье: нужно адекватно смотреть на окружающий мир и «не жить в пропагандистских фантазиях».

Подоляк уверен, что информация о срыве спецоперации — всего лишь «конспирологический детектив».

«Зеленский говорил в интервью Наталье Мосейчук о телефонном разговоре с Александром Лукашенко, который состоялся 5 августа 2020 года и был посвящен теме задержанных субъектов, имевших отношение к событиям на Донбассе… Как известно, «вагнеровцев» задержали в Беларуси еще 29 июля, то есть значительно раньше разговора между президентом Зеленским и Лукашенко, который состоялся только 5 августа», — подчеркнул представитель ОПУ.