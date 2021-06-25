Офис президента: Срыв спецоперации с «вагнеровцами» — конспирологический детектив, слова президента переврали
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- София Телишевская
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Офіс президента України / Facebook
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что слова Владимира Зеленского о спецоперации против боевиков российской «ЧВК Вагнера», которые он сказал во время интервью — «переврали».
Об этом он заявил в комментарии «НВ».
По его словам, «президент сказал три конкретные и объективные вещи».
- Первое: если это и была спецоперация, то ее целью было дискредитировать Украину, а планировалась она в РФ.
- Второе: после задержания в Беларуси людей, имевших отношение к войне на Донбассе, президент потребовал у Лукашенко их экстрадиции.
- Третье: нужно адекватно смотреть на окружающий мир и «не жить в пропагандистских фантазиях».
Подоляк уверен, что информация о срыве спецоперации — всего лишь «конспирологический детектив».
«Зеленский говорил в интервью Наталье Мосейчук о телефонном разговоре с Александром Лукашенко, который состоялся 5 августа 2020 года и был посвящен теме задержанных субъектов, имевших отношение к событиям на Донбассе… Как известно, «вагнеровцев» задержали в Беларуси еще 29 июля, то есть значительно раньше разговора между президентом Зеленским и Лукашенко, который состоялся только 5 августа», — подчеркнул представитель ОПУ.
- 24 июня Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя другие страны максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждают, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- В международной группе расследователей Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации. Там заверили, что располагают доказательствами ее существования. Расследование планируют опубликовать двумя частями — это будут интервью и фактаж.