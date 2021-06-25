The Telegraph: Проход британского эсминца вблизи Крыма лично санкционировал Джонсон

Новости

Решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи оккупированного Крыма лично принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны.

Командование получило приказ за два дня до инцидента с российскими катерами и самолетами. Маршрут для боевого корабля разработал министр обороны Бен Уоллес. Против выступал министр иностранных дел Доминик Рааб. Он предупреждал, что Россия начнет провоцировать моряков и может использовать инцидент в собственных интересах.

Итоговое решение было за Джонсоном — 21 июня он санкционировал «мирный проход корабля через эти воды». Сам Джонсон и его представители пока не подтвердили эту информацию.