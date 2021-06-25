The Telegraph: Проход британского эсминца вблизи Крыма лично санкционировал Джонсон
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи оккупированного Крыма лично принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны.
Командование получило приказ за два дня до инцидента с российскими катерами и самолетами. Маршрут для боевого корабля разработал министр обороны Бен Уоллес. Против выступал министр иностранных дел Доминик Рааб. Он предупреждал, что Россия начнет провоцировать моряков и может использовать инцидент в собственных интересах.
Итоговое решение было за Джонсоном — 21 июня он санкционировал «мирный проход корабля через эти воды». Сам Джонсон и его представители пока не подтвердили эту информацию.
- 23 июня Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил границы РФ у крымского мыса Фиолент и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. Самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы на ход эсминца. Эсминец шел по стандартному международному маршруту из Одессы в Грузию.
- В Минобороны Великобритании опровергли заявление российского ведомства. Там отметили, что предупредительных выстрелов не было, а корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины. В Пентагоне тоже назвали фальшивыми заявления россиян.
- 24 июня появились видеозаписи инцидента.
- Россия заявила, что готова всерьез атаковать корабли в случае подобного прохода. Британский министр Юстис заявил, что Великобритания готова снова отправить военно-морские суда через воды возле Крыма.