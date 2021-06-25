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Отчет канадской экспертизы: Гражданские и военные органы Ирана несут полную ответственность за уничтожение рейса МАУ

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Отчет группы судебных экспертов Канады подтверждает полную ответственность гражданских и военных органов Ирана за уничтожение пассажирского самолета МАУ PS752.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Эксперты пришли к трем ключевым выводам:

В документе отмечается, что технический отчет Ирана не отображает всю цепочку событий, а предложенные Ираном рекомендации по устранению недостатков в системе безопасности гражданской авиации нерелевантны. Риски для гражданских рейсов сохраняются по сей день. Отдельно подчеркивается пренебрежительное отношение к человеческой жизни.

В МИД заявили, что канадский отчет подтверждает позицию Украины о том, что к трагедии привели просчеты во всей системе безопасности гражданской авиации, а не ошибка одного оператора ракетного подразделения.