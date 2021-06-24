Американский посол Джон Салливан вернулся в Москву. Он выезжал из России в апреле на фоне дипломатического кризиса
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- Ангелина Шеремет
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Михаил Метцель / ТАСС
Американский посол Джон Салливан вернулся в Россию. Из страны он выехал в апреле после введения американских санкций против РФ — тогда Москва посоветовала ему поехать в Вашингтон «для консультаций».
Об этом сообщает Голос Америки.
Сейчас Салливан рассказал журналистам, что рассчитывает на предсказуемые и стабильные отношения с Россией.
Напомним, что Москва и Вашингтон отозвали своих послов из столиц друг друга в апреле, после того, как США ввели санкции против России из-за кибератаки на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в американские выборы. На следующий день Кремль и посоветовал послу Салливану поехать в Вашингтон для консультаций. О возвращении дипломатов стороны договорились во время саммита в Женеве 16 июня. Российский посол Анатолий Антонов в Вашингтон вернулся 21 июня.
- Отношения России и США обострились после интервью Байдена телеканалу ABC. На вопрос о том, является ли президент России «убийцей», Байден ответил утвердительно. После этого МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что послы РФ и США вернутся к работе после консультаций в своих странах.
- 16 июня в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина, на которой они обсудили Украину, кибератаки, российско-американские отношения, Арктику и другие вопросы.