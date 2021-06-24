Microsoft представила Windows 11 — с новым «пуском», закругленными окнами и несколькими рабочими столами

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Компания Microsoft 24 июня провела онлайн-презентацию новой операционной системы Windows 11. В новой системе большое внимание уделяется упрощенному интерфейса, новому магазину, а также улучшению производительности и многозадачности.

У Windows 11 новое меню «Пуск» и обновленная кнопка «Пуск», которые расположены по центру панели задач, есть программы, недавно открытые документы и отдельный интерфейс для поиска. Сами «окна» стали более закругленными, а элементы интерфейса — полупрозрачными. Руководитель Windows Панос Панай говорит, что команда уделяла внимание каждой детали: Windows 11 также будет содержать обновленные темный и светлый режимы.

Windows 11 также позволит пользователям настраивать несколько рабочих столов для работы, дома и игр, как на MacOS. В новой операционной системе также представили Snap Layouts — режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или более программ на одном экране. Система будет сама запоминать их расположение и предлагать расставить в том же порядке.

Одна из важнейших частей Windows 11 — это новый магазин. Его переделали и он будет поддерживать целый ряд программ, которые обычно не были доступны в магазине приложений Windows. Сюда входят приложения с Adobe Creative Suite и приложения для Android, включая TikTok и Instagram.

Сама компания Microsoft назвала 11 версию системы «лучшей Windows для игр»: в нее встроили Auto-HDR для «тысяч игр»: функция будет работать как на консолях Microsoft Xbox — позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где ранее не было поддержки HDR.

Производительность также является важным аспектом для Windows 11. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно чем раньше благодаря улучшением работы с фоновыми задачами.

Выход новой операционной системы будет постепенным. В конце июня операционную систему получат участники программы бета-тестирования, затем ее шаг за шагом до конца года будут разворачивать на компьютерах обычных пользователей. Обновление до 11 для владельцев лицензий Windows 10 будет бесплатным. У компьютеров должно быть минимум 64 гигабайта памяти и 4 гигабайта оперативной памяти.