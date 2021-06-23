В ТКГ изменились два модератора ОБСЕ. Представитель Украины видит в этом возможность положительных сдвигов
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- София Телишевская
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Сергей Гармаш / Facebook
Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе покинули двое модераторов ОБСЕ — послы Тони Фриш и Пьер Морель. Их теперь заменят новые модераторы.
Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.
«Сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным в Минском процессе. А может и не стать, но слабый шанс все же есть», — заявил он.
По словам Гармаша, Фриш и Морель, которые были модераторами в ТКГ шесть и семь лет соответственно, лояльно относились к присутствию в переговорном процессе боевиков «ЛНР» и «ДНР».
«Фриш вчера на рабочей группе пожелал всего наилучшего «гражданам Донбасса», но почему-то не упомянул о гражданах Украины», — пояснил он.
По мнению Гармаша, новые модераторы от ОБСЕ, которые заменят послов Фриша и Мореля, могут принести прогресс в Минский процесс.
«В любом случае, эти люди ушли, а значит есть шанс, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе все же документами, а не «традициями», — добавил представитель Украины в ТКГ.
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