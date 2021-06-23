«Подкупил австрийскую судебную систему». Конгрессмены США призывают Байдена добиться выдачи олигарха Фирташа
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- София Телишевская
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Пресс-служба телеканала «Интер»
Конгрессмены США требуют от Белого приложить больше усилий для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в Штаты.
Об этом говорится в письме, обнародованном двухпартийной группой членов Палаты представителей, сообщает «Радио Свобода».
Демократы Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис предположили, что «Фирташ смог подкупить австрийскую судебную систему», поскольку Вена затягивает с ответом на запрос США.
«Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренное влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом», — говорится в письме.
- Олигарх Дмитрий Фирташ владеет рядом облгазов, предприятий металлургического комплекса и другими крупными компаниями. С 2014 года Фирташ находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по его экстрадиции в США. Там его обвиняют в отмывании денег и создании организаций, действующих под влиянием рэкета, и коррупционных схем за рубежом.
- 18 июня СНБО Украины ввел полный пакет санкций против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Секретарь СНБО отметил, что санкции против Фирташа связаны с «его участием в титановом бизнесе».
- У олигарха Дмитрия Фирташа «категорически отрицают» обвинения, за которые Совет национальной безопасности и обороны наложил на него санкции.