В Беларуси выявили первые случаи дельта-варианта коронавируса

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В Минске выявили первые случаи дельта-варианта коронавируса, также известного как «индийский» штамм.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси в своем Telegram-канале.

«Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для «индийского» варианта («Дельта», В.1.617.2). Так что можно констатировать, что «индийский» вариант коронавируса выявлен в Беларуси», — говорится в сообщении.

В то же время в беларусском Минздраве отметили, что в других регионах страны дельта-вариант пока не выявили.

«Появление новых генетических линий SARS-CoV-2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, прежде всего расположенных в гене S-белка и особенно его рецепторного домена, является естественным процессом эволюции вируса», — добавили в министерстве.

Также отмечается, что распространение «индийского» штамма прежде всего может быть связано с несоблюдением мер предосторожности и небольшим количеством вакцинированных людей, что не позволяет достичь необходимого уровня иммунитета.