В Кабмине назвали страны, въезд из которых могут ограничить из-за распространения штамма «Дельта»

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Barcroft Media / Contributor

Кабинет министров рассматривает возможность ограничить въезд из стран, где распространяется новый коронавирусный штамм «Дельта».

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Интерфакс.

«Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран — Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где наибольшая циркуляция так называемого вируса «Дельта», — пояснил он.

По словам Ляшко, этот штамм коронавируса более заразен и значительно быстрее приводит к госпитализации. В связи с этим очень быстро заполняются больницы.

В то же время министр подчеркнул, что пока нет данных о появлении штамма «Дельта» в Украине.

Впоследствии в МИД рекомендовали украинцам не ехать в страны, где зафиксировано распространение штамма «Дельта».

«Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемических требований и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительному карантину по прибытии в Украину», - подчеркнули в ведомстве.