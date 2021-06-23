В «Укрзалізниці» раскрыли новую коррупционную схему: руководитель подразделения ежемесячно зарабатывал на взятках за продажу щебня до 1 млн гривен

Новости

National Bank Of Ukraine / Flickr

Чиновник одного из филиалов компании «Укрзалізниця» требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли за продажу оптовых партий щебня только «нужным» клиентам. Ежемесячно его «прибыль» составляла примерно миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как отмечается, вымогателем является руководитель производственного подразделения филиала «Центр управления промышленностью», который занимается добычей и продажей щебня. Также организатор схемы привлек к ней посредника. Схема действовала почти полгода.

Во время передачи очередной части взятки в размере 87 500 гривен посредника задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц или в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении подозрения организатору сделки.