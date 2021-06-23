«Евросолидарность» требует закрыть границу с Россией из-за роста инфицирования коронавирусом
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Партия «Европейская солидарность» требует закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с Россией из-за скачка заболеваемости коронавирусом.
Об говорится в заявлении партии.
В нем акцентируется внимание на распространении «дельта-штамма», который уже называют доминирующим.
«Ученые предупреждают, что индийский штамм «Дельта» значительно заразнее и приводит к более тяжелому течению болезни. Эта мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных. По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не приступить к жесткому сдерживанию болезни на границе», — сказано в заявлении.
«ЕС» требует срочно закрыть границу, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там ситуации. В партии считают, что все украинцы, которые возвращаются из РФ, уже должны проходить самоизоляцию, а не только сдавать тесты.
- Совет нацбезопасности и обороны 23 июня планирует провести посвященное коронавирусу заседание. Там будут обсуждать распространение в мире коронавирусного штамма «Дельта». Правительство также думает над ограничением поездок в страны, где фиксируют штамм «Дельта».