NYT: Убийцы журналиста Хашогги за год до этого прошли военизированную подготовку в одной из охранных компаний США

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Четверо саудовцев, которые участвовали в убийстве журналиста газеты The Washington Post Джамаля Хашогги в 2018-м, за год до этого прошли военизированную подготовку в Соединенных Штатах по контракту, утвержденному Государственным департаментом.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на документы и собственные источники.

Обучение проводила охранная компания Tier 1 Group из Арканзаса, которая принадлежит частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Компания заявляет, что обучение — включая «безопасную стрельбу» и «противодействие нападениям» — носило защитный характер и предназначалось для лучшей защиты саудовских лидеров.

По словам бывших американских чиновников, Tier 1 Group была основана для обучения военных США с использованием расширенного бюджета Пентагона на обучение военного персонала базовым навыкам борьбы с повстанцами.

По федеральным правилам, ограничивающим зарубежную продажу американского оружия и военной экспертизы, Tier 1 Group должна была подавать заявки на получение лицензии на обучение иностранцев. Эти заявки на лицензии рассмотрели чиновники Госдепартамента, которые обрабатывали десятки тысяч лицензий в год, и одобрили. Нет никаких доказательств того, что американские официальные лица, которые одобрили тренинг, или руководители Tier 1 Group знали, что саудовцы были причастны к репрессиям в Саудовской Аравии.