В КГГА предупредили об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за «Астраханского суховея»

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Соколовская Инна / УНИАН

В Киеве во вторник, 22 июня, зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе из-за пылевой бури «Астраханский суховей». В городе наблюдается смог.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«На двух автоматизированных постах наблюдения в Киеве зафиксировали повышение концентрации пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения № 4 (ул. Вербицкого, 26) в Дарницком районе; пост наблюдения № 8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе», — отметили в администрации.

Также в КГГА объяснили, что интенсивность, с которой вредные вещества накапливаются в атмосфере города, зависит от температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления. Благодаря постоянному перемешиванию воздуха — «турбулентной диффузии», которая возникает из-за резких изменения скорости ветра, концентрации веществ и прочего, вредные вещества не только переносятся ветром за пределы города, но и поднимаются в верхние слои атмосферы.

В то же время резкое повышение температуры воздуха препятствует перемешиванию слоев воздуха, так как горячий воздух не дает веществам подниматься.

В связи с этим специалисты посоветовали людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергическими реакциями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы воздержаться от пребывания на улице и закрыть окна.

«Если необходимо выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей», — добавили в КГГА.