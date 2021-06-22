В КГГА предупредили об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за «Астраханского суховея»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Соколовская Инна / УНИАН
В Киеве во вторник, 22 июня, зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе из-за пылевой бури «Астраханский суховей». В городе наблюдается смог.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«На двух автоматизированных постах наблюдения в Киеве зафиксировали повышение концентрации пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения № 4 (ул. Вербицкого, 26) в Дарницком районе; пост наблюдения № 8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе», — отметили в администрации.
Также в КГГА объяснили, что интенсивность, с которой вредные вещества накапливаются в атмосфере города, зависит от температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления. Благодаря постоянному перемешиванию воздуха — «турбулентной диффузии», которая возникает из-за резких изменения скорости ветра, концентрации веществ и прочего, вредные вещества не только переносятся ветром за пределы города, но и поднимаются в верхние слои атмосферы.
В то же время резкое повышение температуры воздуха препятствует перемешиванию слоев воздуха, так как горячий воздух не дает веществам подниматься.
В связи с этим специалисты посоветовали людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергическими реакциями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы воздержаться от пребывания на улице и закрыть окна.
«Если необходимо выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей», — добавили в КГГА.
- По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, с 14 июня среднесуточная температура в Киеве повысилась с +18 до +25,2 °С.
- Синоптики прогнозируют, что до конца недели в большинстве областей Украины будет до +36 °С, ослабление жары ожидается лишь в выходные. В северных, западных и восточных областях установили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.