В «Укроборонпроме» появится должность офицера по киберзащите и кибероружию

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Нужненко Сергей \ УНИАН

В структуре «Укроборонпрома» появится новая должность — офицер по киберзащите и кибероружию. Об этом в интервью «Бабелю» сообщил руководитель концерна Юрий Гусев.

Он также рассказал, что считает развитие новых проектов и продуктов одним из четырех своих приоритетов.

«Мы ввели должность директора по инновациям. На первом конкурсе не установили победителя и сейчас ищем человека, который бы продвигал инновации. Почему? Беспилотные системы, кибероружие, новые технологичные и высокотехнологичные виды оружия — это будущее, и нам нужно думать, каким оно должно быть», — отметил руководитель концерна.