В «Укроборонпроме» появится должность офицера по киберзащите и кибероружию
- Автор:
- Костя Войтенко
- Дата:
-
Нужненко Сергей \ УНИАН
В структуре «Укроборонпрома» появится новая должность — офицер по киберзащите и кибероружию. Об этом в интервью «Бабелю» сообщил руководитель концерна Юрий Гусев.
Он также рассказал, что считает развитие новых проектов и продуктов одним из четырех своих приоритетов.
«Мы ввели должность директора по инновациям. На первом конкурсе не установили победителя и сейчас ищем человека, который бы продвигал инновации. Почему? Беспилотные системы, кибероружие, новые технологичные и высокотехнологичные виды оружия — это будущее, и нам нужно думать, каким оно должно быть», — отметил руководитель концерна.
- В мае 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию кибербезопасности Украины на следующие 5 лет. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров тогда сообщил, что «качество формирования документа и актуальность — на самом высоком уровне». Но он не раскрыл детали стратегии.
- Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал создание в Украине кибервойск.