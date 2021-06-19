Не менее 20 тысяч гривен. На сайте президента появился указ о повышении минимальной зарплаты врачам

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Пресс-служба Офиса президента Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ, предусматривающий повышение минимальной заработной платы для медицинских работников.

В документе говорится, что правительство должно при подготовке проекта закона о госбюджете на 2022 год учесть повышение зарплаты врачам до 20 тысяч гривен в месяц. А для среднего медицинского персонала минимальная месячная зарплата не должна быть ниже чем 13,5 тысячи гривен.

Эти суммы нужно учесть при расчете тарифов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на 2022 год, заключении договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, коллективных договоров и соглашений в сфере здравоохранения, финансировании содержания учреждений здравоохранения.

Также правительство должно проработать вопрос по совершенствованию подходов к определению условий оплаты труда медицинских работников, в частности по обеспечению расчета справедливого соотношения между зарплатами медицинского персонала и руководящего состава учреждений здравоохранения.

Напомним, 18 июня Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников. Сегодня же его опубликовали на сайте. Документ вступает в силу со дня его опубликования.