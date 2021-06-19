Греция изменила правила въезда для туристов, в том числе и украинцев

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Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях в правилах въезда в страну. Они коснутся и туристов из Украины. Об этом сообщает Ekathimerini.

Во-первых, правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста (до этого пускали только с ПЦР-тестом, сертификатом вакцинации или сертификатом о перенесенной болезни).

Во-вторых, с 6 до 12 лет увеличили минимальный возраст, при котором дети на въезде в страну должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны коронавирусом.

Те, кто едет в Грецию, также могут предъявить сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или бумажной форме вместо отрицательного результата теста.