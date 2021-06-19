Белый дом опроверг сообщение о приостановлении военной помощи Украине

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В Белом доме опровергли сообщение о том, что администрация США отложила оказание помощи Украине, в том числе военной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

«Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, — это нонсенс. Буквально на прошлой неделе — накануне саммита США и России — мы предоставили пакет помощи на сумму $150 миллионов, включая летальное оружие. Сейчас мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности», — заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

«Как президент Байден прямо сказал президенту Путину, мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — добавила она.

Напомним, что 18 июня издание Politico со ссылкой на четырех чиновников сообщило, что США заморозили военную помощь Украине на $100 миллионов. Чиновники в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов якобы отложили предложение после того, как перед саммитом президента Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным Россия объявила о сокращении войск, размещенных вблизи Украины.