В порт Одессы зашли британский и нидерландский боевые корабли. Они проведут совместные учения с ВМС Украины

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В одесский порт зашли два военных корабля Великобритании и Нидерландов.

Об этом сообщает британское посольство.

«Приветствуем HMS Defender и НNLMS Evertsen в морских воротах Украины —Одессе! Они проведут совместные учения с партнерами из ВМС Украины, в том числе по тушению пожаров и ремонтно-восстановительным работам», — сказано в сообщении.

В порт зашли эсминец Королевского флота Великобритании HMS Defender (D36) и фрегат командования и противовоздушной обороны Королевского флота Нидерландов НNLMS Evertsen (F 805).

Ранее британское командование сообщало, что эти корабли проведут маневры не только с украинскими, но и с грузинскими и румынскими боевыми кораблями.

В Черное море 17 июня вошел еще один корабль НАТО — французский разведывательно-водолазный ALIZE (A 645).