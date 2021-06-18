Петиция об отставке Татарова набрала 25 тысяч голосов. Офис президента требует выяснить, как ее подписал «Байден»

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Офис президента обратился в Государственную службу специальной связи с требованием пояснить, как петицию об отставке заместителя руководителя ОП Олега Татарова подписал пользователь с именем Biden Joe.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Госспецсвязь просят проверить надежность защиты электронных ресурсов власти. В ОП подпись «Байдена» расценивают как манипуляцию. В Госспецсвязи ответили, что предоставят «исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки».

Петиция об отставке Татарова уже набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский. По состоянию на 16:30, ее подписали 25 243 человека.

На подпись «Байдена» обратил внимание глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин. В своем Telegram он писал, что этот факт может свидетельствовать о фальсификации процесса сбора подписей и незаконном вмешательстве в систему.