Кабмин отменил запрет на въезд с территории Индии
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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Виктор Борисов / УНИАН
Кабинет министров отменил запрет на въезд в Украину из Индии.
Об этом говорится в соответствующем постановлении от 16 июня.
Запрет действовал со 2 мая. Теперь правительство разрешило въезд гражданам, прибывшим из Индии и находившимся на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.
Изданию «Украинская правда» эту информацию подтвердили в Государственной пограничной службе. Теперь на иностранцев, прибывающих из Индии (за исключением определенных категорий: дипломаты, беженцы, иностранцы, постоянно проживающие на территории Украин и так далее), распространяются стандартные требования для въезда. Это наличие полиса страхования, отрицательный ПЦР-тест или отрицательный экспресс-тест, проведенные не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Самоизоляция для украинцев, прибывших из Индии, отменяется.
- Индия на втором месте в мире по количеству инфицированных COVID-19. Резкий рост заболеваемости в стране начали фиксировать в начале апреля, а за сутки 1 мая коронавирус выявили почти у 402 тысяч человек, что стало рекордом с начала пандемии. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- Также в Индии фиксируют вспышку редкого «черного грибка», который обнаруживают у пациентов с коронавирусом.
- Украина 30 мая направила гуманитарную помощь Индии для противодействия последствиям пандемии коронавируса.