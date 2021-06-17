Amnesty International заявила о преследовании медиков в Беларуси и призвала мировое сообщество выступить против репрессий

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Белсат

Беларусские власти репрессируют медиков, участвовавших в протестах или критиковавших режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщила международная правозащитная организация Amnesty International.

В отчете организации отмечается, что за критику власти уволили десятки медработников, многие из них лишились возможности работать в медицине.

«Власти Беларуси не заботятся о праве людей на здоровье и о других правах человека. Реакция властей на любое мирное несогласие — насилие и жестокие репрессии. Врачи и медсестры оказались среди тех, кто заплатил невероятную цену за свой профессионализм и проявление человеческого сочувствия», — заявил заместитель директора AI по кампаниям в Восточной Европе и Центральной Азии Брюс Миллар.

По данным Amnesty International, многие медики также получали угрозы.

В частности, приводится история одной медсестры, которая подверглась притеснениям из-за того, что поддерживала оппозицию. Галина (вымышленное имя) рассказала, что когда работала в больнице, им не позволяли письменно фиксировать травмы покалеченных на протестах людей и постоянно угрожали.

После непродолжительного ареста Галины в сентябре 2020 года администрация больницы потребовала от нее уволиться по собственному желанию. Женщина отказалась, а когда она возвращалась с работы домой, к ней подошли двое мужчин в штатском и пообещали, что ее дети исчезнут, если она не прекратит привлекать внимание. Галина уволилась и до сих пор не смогла найти новую работу.

«Мне отказывали везде, куда бы я ни обращалась. Даже когда я пыталась устроиться на самую элементарную работу, на которую брали всех. Должно быть, напротив моего имени стояла красная галочка», — сказала она.

Также в отчете напомнили о враче-анестезиологе скорой помощи Артеме Сорокином, осужденном вместе с журналисткой Екатериной Борисевич за «разглашение врачебной тайны» после гибели мирного протестующего Романа Бондаренко. Сорокина оштрафовали и назначили ему условный срок. Борисевич, кроме штрафа, получила шесть месяцев колонии строгого режима.

Amnesty International призвала мировое сообщество «выступить против усиливающихся репрессий в Беларуси».

«Правительство Александра Лукашенко систематически разрушает ценные институты беларусского общества — от культурных организаций и студенческих союзов до журналистского и медицинского сообществ. Мы призываем мировых лидеров, международное сообщество и специалистов здравоохранения во всем мире не оставить эту ситуацию незамеченной», — отметил Миллар.