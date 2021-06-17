Дело о взятке в $6 миллионов: обвиняемая Мазурова получила пять лет тюрьмы условно
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины с экс-главой департамента Государственной фискальной службы Еленой Мазуровой. Она фигурирует в деле о попытке дать взятку в $6 млн руководителям НАБУ и САП.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Мазурову приговорили к 5 годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. В свою очередь, бывшая руководительница одного из департаментов Фискальной службы предоставила следствию важную информацию.
- 13 июня 2020 года директор НАБУ Артем Сытник и уже бывший глава САП Назар Холодницкий заявили, что им предлагали взятку в 6 млн долларов за закрытие дела против бывшего министра экологии Николая Злочевского. Компания Burisma, президентом которой является Злочевский, отрицала его причастность.
- 1 июля НАБУ сообщило Злочевскому о подозрении. 10 августа его объявили в розыск, а уже 13 октября Печерский суд обязал генпрокурора закрыть дело. САП обжаловала решение, а НАБУ заявило, что Высший совет правосудия вмешивался в расследование.
- 1 декабря НАБУ завершило расследование дела, а в апреле дело ушло в суд.
- Фигурантами дела сейчас является отстраненный от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывший директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича и Елена Мазурова, которой определили залог в 120 млн гривен.