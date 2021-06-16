Украина требует у Минска разъяснений по поводу допроса Протасевича боевиками «ЛНР»
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- Костя Андрейковец
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Посольство Украины в Минске обратилось к властям Беларуси с требованием дать официальные объяснения относительно заявлений так называемой «генпрокуратуры» боевиков «ЛНР» о допросе бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом «Радио Свобода» сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Никакой «генпрокуратуры ЛНР» не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации. Сообщение о проведении «следственных действий» в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубъектность», — отметил Николенко.
По его словам, эти заявления подтверждают причастность России к принудительной посадке рейса Ryanair с Протасевичем в Минске. Он добавил, что участие в этом РФ фактически лишает Беларусь суверенитета.
Спикер отметил, что Украина учтет этот факт в дальнейших решениях по защите интересов нацбезопасности.
- 26 мая Комитет государственной безопасности Беларуси официально обвинил Протасевича в том, что он воевал на Донбассе в украинском полку «Азов». На это сразу отреагировал основатель полка «Азов» и его первый командир Андрей Билецкий. Он подтвердил, что Протасевич был на Донбассе вместе с его полком, но работал там как журналист.
- 16 июня в «ЛНР» заявили, что допросили Протасевича по «делу о причастности» к «Азову». Позже российские СМИ сообщили, что «прокуратура ДНР» тоже проверяет причастность Протасевича к «Азову».