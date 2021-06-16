Тайвань заявил о крупнейшем вторжении китайских ВВС. В зону ПВО вошли 28 боевых самолетов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство обороны Тайваня сообщило о самом крупном вторжении китайской боевой авиации в воздушное пространство страны. 15 июня в зону действия тайваньской противовоздушной обороны зашли сразу 28 самолетов.
ПВО зафиксировали 14 истребителей J-16, шесть истребителей J-11, четыре бомбардировщика H-6, которые могут нести ядерное оружие, и самолеты противолодочной обороны, радиоэлектронной борьбы и раннего предупреждения.
Тайвань с конца 2020 года фиксирует активизацию китайской авиации на фоне заявлений КНР, которые западные страны оценивают как угрозы начать захватническую войну. Прошлый «рекорд» ВВС Китая установили 12 апреля — в зону Тайваня вошли 25 боевых самолетов.
Официальный Пекин никак не прокомментировал этот инцидент.
В прошлом Пекин описывал такие полеты как необходимые для «защиты суверенитета страны и борьбы со сговором» между Тайбэем и Вашингтоном.
Примечательно, что нарушение воздушного пространства произошло в день заявления стран «Большой семерки», в котором упоминалась эскалация войны с Тайванем. Китай после этого обвинил лидеров G7 во вмешательстве во внутренние дела страны.
- Армия Китая последние два года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика Китая допускает «воссоединение» с Тайванем в результате вооруженного вторжения. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал военных «сосредоточить все свои умы и энергию на подготовке к войне».
- В середине сентября 2020 года армия Китая провела крупные военные учения вблизи Тайваньского пролива. Тогда на Тайвань прибыла американская делегация.
- В январе 2021 года США решили отменить внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. 30 января Китай пригрозил Тайваню войной, если независимость острова признают США.