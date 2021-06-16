Зеленский заявил, что ожидает от встречи Байдена с Путиным «конкретики» и рассказал о своих опасениях

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина конкретных договоренностей и решений.

Об этом президент заявил в интервью журналистам международных СМИ.

«Мы, Украина, хотели бы более четкой позиции. Поэтому то, что мы видим, то, что звучит, — это такая дипломатическая подготовка к этой встрече. Для меня самая большая проблема — а где конкретика? Во всем этом кейсе [...] я ставлю на один уровень «Северный поток», саммит Байден — Путин, саммит НАТО, хотя по своему весу это разные вещи. И я считаю, что в этом направлении явно не хватает конкретики», — заявил президент.

При этом Зеленский отметил, что, по его мнению, мировые лидеры опасаются решения самых сложных вопросов. «Окончательное решение этих вопросов я всегда связывал на уровне — кто ответственный и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет. Это мои опасения [насчет результатов встречи Байдена с Путиным]», — подчеркнул президент.