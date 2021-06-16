Мать оппозиционера Протасевича уверена, что он участвовал в брифинге беларусского МИД из-за «сильных угроз»

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Мать беларусского оппозиционера Романа Протасевича Наталья уверена, что участие ее сына в брифинге МИД была вынужденным. Об этом она заявила Deutsche Welle.

Она сказала, что смотрела видеозапись брифинга и не увидела на лице сына следов насилия, но отметила, что «он выглядел подавленным, нервно моргал».

«Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки. Ясно, что ему очень сильно угрожают», — отметила Наталья Протасевич.

Отметим, что родители Протасевича Наталья и Дмитрий находятся в Польше. Ранее сын назвал их и свою девушку — гражданку РФ Софию Сапегу — «настоящими заложниками ситуации».

Брифинг МИД Беларуси состоялся 14 июня. На нем Протасевич заявил, что его «никто не бил» и не принуждал к сотрудничеству со следствием. «Это мой личный выбор. Я осознаю, какой вред я нанес государству», — сказал политзаключенный. Журналисты британской корпорации BBC с мероприятия ушли. Корреспондент Джон Фишер объяснил, что его на брифинге не будет, поскольку Протасевич «явно находится там по принуждению».