В Украине за сутки выявили 1 045 новых случаев коронавируса. Из них почти четверть — в Киеве

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Немеш Янош / УНИАН

В Украине за прошлые сутки, 15 июня, выявили 1 045 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них — 46 детей и 23 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, за последние сутки больше всего случаев зарегистрировали в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Как отметили в министерстве, за сутки госпитализированы 699 человек, умерли 78 пациентов, выздоровели — 4 802.

За сутки методом ПЦР протестировали 28 321 человека, методом ИФА — 9 718 человек, экспресс-тестами — 20 814 человек.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 226 037 человек, выздоровели 2 140 978 пациентов, летальных случаев — 51 847, проведено 10 576 820 ПЦР-тестирований.